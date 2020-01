Dall'Inghilterra: il Chelsea offre Giroud per Mertens

Secondo il tabloid inglese Mirror il Chelsea non si è arreso e spinge per portare Dries Mertens a Londra già a gennaio, in questa sessione invernale di calciomercato. Per convincere il Napoli la squadra inglese ha pensato anche di congelare l'imminente trasferimento del centravanti francese Olivier Giroud (33 anni) al Tottenham. Il Chelsea vorrebbe a questo punto girare Giroud al Napoli per ottenere Mertens. Ma la società azzurra avrebbe già rifiutato - secondo il Mirror - la proposta di scambio del Chelsea.

Probabile dunque che Mertens resti fino alla scadenza di contratto.