Sorteggi Champions League 2019-2020: il girone del Napoli

Sarà ancora Napoli-Liverpool nel gruppo E della Champions League 2019-2020. Gli azzurri pescano dalla fascia 1 dell’urna di Montecarlo i campioni d’Europa, già affrontati nel girone della passata edizione della massima competizione continentale per club.

Quello con i ‘reds’ di Klopp non sarà, però, l’unico 'rendez vous' per gli uomini di Ancelotti: dalla fascia 3, infatti, i partenopei pescano gli austriaci del Salisburgo, eliminati nella scorsa primavera negli ottavi di finale di Europa League.

A completare il gruppo i belgi del Genk, ex squadra di Kalidou Koulibaly. Un sorteggio tutto sommato discreto per gli azzurri.

"E' andata meglio dello scorso anno, ma comunque siamo in un girone difficile. Siamo fiduciosi", il primo commento di Carlo Ancelotti ai sorteggi di Montecarlo.

We are ready! 💪🏽 Questa volta passiamo il turno! 🏆 @ChampionsLeague #ForzaNapoliSempre 💙 https://t.co/3bV4s3EF4O

La Juve dell'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri pesca, invece, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Va peggio all'Inter inserita in un girone di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund. Atalanta con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍



3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn