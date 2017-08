Champions League, Napoli nel girone con Manchester City, Shakthar e Feyenoord

Il Napoli affronterà Shakthar (fascia 1), Manchester City (fascia 2) e Feyenoord (fascia 4) nel Gruppo F dei gironi della Champions League 2017-2018. Questo il responso dall'urna di Montecarlo.

Sorteggio discreto per gli azzurri, inseriti in terza fascia, che sono riusciti ad evitare gruppi ben peggiori. Curiosità per la sfida che metterà di fronte Guardiola e Sarri.

E' andata peggio alle altre italiane: la Roma finisce in un gruppo terribile con Chelsea e Atletico Madrid, mentre la Juve pesca il Barcellona.