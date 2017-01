Giovanni Galli sulla morte del figlio: “Mi hanno salvato famiglia e fede”

“Dopo l'incidente di Niccolo' due cose sono state fondamentali nella mia vita: il grande amore della mia famiglia e la fede”. Sono le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Napoli e dell'Italia, a proposito del figlio morto nel 2001 in un incidente. Lo storico estremo difensore azzurro era ospite di Tv2000.

“Se non avessi avuto la convinzione di ritrovare e rivedere un giorno mio figlio – ha aggiunto Galli – sarebbe stato difficile convivere con questo dolore”. “Davanti a mia moglie e alle mie figlie volevo essere la persona alla quale loro potessero aggrapparsi e cercavo di non farmi vedere piangere. Ogni sera – ha concluso – prima di dormire l'ultima immagine è quella di Niccolo'. Non so come lo rivedrò se nell'età in cui ci ha lasciati o invecchiato, speriamo di riconoscerci”.