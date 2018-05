Il commovente addio del fisioterapista del Napoli dopo 13 anni: "Forza azzurri sempre"

Giovanni D’Avino, storico fisioterapista del Napoli, ha pubblicato un post di addio su Facebook, dopo 13 anni di militanza azzurra.

"Oggi, dopo 13 anni, si chiude la mia lunga militanza come fisioterapista della SSC Napoli. Ho deciso infatti di intraprendere una nuova, altrettanto entusiasmante, esperienza professionale: proverò, da docente scolastico, a trasferire le mie competenze e la passione per il mio lavoro a tanti giovani nella speranza di poter essere, per loro, un esempio virtuoso. Devo perciò ringraziare la SSC Napoli, il presidente Aurelio e tutta la famiglia De Laurentiis, per la grande fiducia che, in questi anni, hanno avuto in me e nelle mie qualità. Una fiducia che, giorno dopo giorno, ho provato a onorare con professionalità e dedizione. Grazie a Alfonso De Nicola, responsabile medico del club, ai dottori D’andrea Enrico Raffaele Canonico Grazie ai miei colleghi Buono Massimo,Sannino Fabio, Di Lullo Marco,Romano Marco con i quali ho condiviso il lavoro, l’entusiasmo, le vittorie e le sconfitte: la vita. Grazie a tutti i calciatori, nessuno escluso, ai quali mi sono dedicato sempre con cura e affetto fino ad oggi. E grazie ai tanti che, in questa splendida e lunga avventura, ho avuto il privilegio di incontrare. Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei ragazzi: senza il loro sostegno e il loro amore non avrei potuto dare, in ogni momento di questo incredibile viaggio, il 100%. Tutti, davvero tutti, stringo con un forte e sincero abbraccio. Forza Napoli Sempre: dal profondo del cuore".