Sky: “Ammutinamento del Napoli. I calciatori hanno lasciato il ritiro”

Il Napoli finisce nel caos dopo il pareggio con il Salisburgo in Champions League. Le avvisaglie si erano avuto dopo la decisione di Ancelotti di lasciare lo stadio senza sostenere la conferenza stampa imposta dalla Uefa. Nessuna spiegazione era arrivata in questo senso da parte della società e dopo un'ora sono filtrate le prime indiscrezioni su quale motivo abbia spinto il tecnico a comportarsi così.

La ricostruzione di Sky

Secondo gli inviati di Sky si tratterebbe di un vero e proprio ammutinamento da parte della squadra. I senatori del gruppo si sarebbero lamentati del ritiro e avrebbero chiesto la revoca dopo la buona prestazione data in campo. Revoca negata e decisione del gruppo di tornare comunque nelle proprie abitazioni disubbidendo alle prescrizioni della società. Una decisione presa nello spogliatoio dopo un'accesa discussione. Dries Mertens è stato il primo a lasciare lo stadio, seguito dagli altri giocatori e da Ancelotti, che non si è presentato in sala stampa per rilasciare dichiarazioni. Contrariamente ai propri giocatori, però, l'allenatore ha raggiunto Castel Volturno insieme allo staff. Silenzio dalla società, che al momento non ha rilasciato ancora dichiarazioni ufficiali.