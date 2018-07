Lo juventino Giletti:"Da noi i campioni sono la normalità. Non ha senso fare come i tifosi del Napoli"

Massimo Giletti, tifoso juventino, è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport", anche su tematiche riguardanti il Napoli: "Alla Juve non si festeggia ad agosto, ma si gode a maggio. Da noi i campioni sono una cosa normale. Lo sanno Platini e Zidane, adesso lo imparerà anche Cristiano. Non ci appartiene l’esaltazione, la mitizzazione, soprattutto preventiva: è sul campo che si costruisce la leggenda, non in aeroporto".

CONFRONTO CON I TIFOSI AZZURRI

"Chiedete a loro se invidiano la nostra bacheca. Che senso ha fare come i tifosi del Napoli, accompagnare in migliaia verso Firenze, se poi la squadra si scioglie in campo. Alla Juve questo rischio non c’è".