Grave lutto nel mondo del calcio: addio all'ex calciatore ed allenatore del Napoli Gigi Simoni

Il calcio italiano perde uno dei suoi grandi gentiluomini. Si è spento a Pisa, all'età di 81 anni, Gigi Simoni. L'ex calciatore ed allenatore del Napoli era stato colto da un ictus poco meno di un anno fa.

Simoni era molto legato al club partenopeo, avendo indossato la maglia azzurra da calciatore nella stagione 1961-62 ed essendoci tornato per una doppia esperienza in panchina, nella stagione 1996-97 (in cui centrò la finale di Coppa Italia, prima di essere esonerato) ed in quella 2003-2004, l'ultima prima del fallimento.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l'intera Ssc Napoli si sono stretti attorno alla famiglia di Mister Simoni per il grave lutto.

