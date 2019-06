Malore per l'ex tecnico del Napoli Simoni: ricoverato in ospedale, è grave

Arriva da Pisa una brutta notizia per i tifosi del Napoli e per tutti gli appassionati di calcio. L'allenatore Gigi Simoni è stato colpito da un malore e si trova attualmente in ospedale in gravi condizioni.

Il tecnico - come riferisce Sky Sport - è ricoveratonel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Simoni, 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. La situazione clinica è costantemente monitorata dai sanitari.

Simoni è stato allenatore del Napoli dal 1996 al 1997 e dal 2003 al 2004.

