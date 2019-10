Gigi D'Alessio è con Insigne: “A Napoli i re sono di un'altra maniera”

Anche Gigi D'Alessio si schiera con Lorenzo Insigne, capitano del Napoli nelle ultime settimane al centro delle polemiche soprattutto per il rapporto con Ancelotti, che pare essere non idilliaco.

"A volte dimentichiamo che i calciatori hanno 25 anni – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli il cantante, generalizzando (Insigne ne ha 28) - A Napoli anche se sei re, sei re di un'altra maniera. Sei un re piccolo. I napoletani devono lavorare più degli altri. Il popolo ama la squadra, ma ha anche i suoi difetti. Napoli ha sempre bisogno di Masaniello, abbiamo tutti bisogno del re. E quando il re sbaglia la partita si crea caos”.

“Insigne – ha proseguito D'Alessio – è napoletano, rappresenta meglio di tutti la bandiera azzurra perché ha dimostrato di voler restare al Napoli malgrado le richieste. Un po' come Totti alla Roma. Ora non diamogli troppa pressione. È possibile che lui non voglia vincere? Diamo tempo a lui e alla squadra".