Gaetano alla Cremonese: il talento del Napoli dovrà maturare in serie B

La Cremonese avrebbe superato la concorrenza di Crotone e Frosinone per il prestito di Gianluca Gaetano, talento classe 2000 del Napoli. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il giovane, aggregato alla prima squadra da Ancelotti (che poi però l'ha impiegato una sola volta), non è riuscito a mettersi in luce in questa prima parte di torneo con gli azzurri, ma i suoi numeri nelle scorse stagioni con le giovanili sono impressionanti.

Il Napoli ha rinforzato la mediana (ruolo in cui l'aveva spostato proprio Ancelotti) con Demme e Lobotka, e può ora quindi liberare il giovane dandolo in prestito in serie B. A Cremona Gaetano dovrà lottare per far salire la squadra in classifica e portarla fuori dalla zona critica. Ora infatti i grigiorossi sono quartultimi, un punto sopra la zona retrocessione diretta. Gaetano troverà a Cremona l'ex Napoli Mariano Arini e l'allenatore Rastelli, azzurro nella stagione 2001/2002.

In due stagioni da aggregato alla prima squadra Gianluca Gaetano ha collezionato 4 gare (soprattutto spezzoni). Tre nella scorsa stagione, una sola nell'annata in corsa, contro il Genk in occsione dell'ultima gara da allenatore per Carlo Ancelotti.