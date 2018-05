Ferrero su Giampaolo: "Se vuole andare in un grande club non posso fermarlo"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha spiegato la propria posizione su radio RMC sulla possibile partenza di Giampaolo in direzione Napoli.

"Ho un patto con Giampaolo, se chiama qualcuno viene da me e me lo dice. Se lui vuole andare in un grande club non posso fermarlo io. Che si portasse tutti, basta pagare… “.

Riguardo il doriano Lucas Torreira, pezzo pregiato del mercato, ha inoltre affermato: “E’ un giocatore di cui si parla troppo, molti club lo chiedono ma aspettiamo giugno: qualcosa accadrà. La decisione ultima è del ragazzo: il Napoli, l’Inter e altre squadre, lo vogliono tutti. Vale sui 40 milioni di euro.