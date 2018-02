Giaccherini su Sarri: "Ha problemi con le riserve. Considera solo 14-15 giocatori"

"Sarri è bravissimo in campo, ma ha un problema con le riserve. Quando gestisci una grande squadra devi saper gestire tutto il gruppo mentre per lui esistono solo 14-15 giocatori. Io a Napoli non mi sono mai sentito importante. In questi anni ho lavorato per me stesso, in attesa di trovare una squadra che credesse in me. Non ho mai mollato e grazie a questo atteggiamento ora posso dare una mano al Chievo pur non essendo al top. Il Chievo mi ha convinto dandomi fiducia e facendomi sentire importante. Credo e spero di chiudere la carriera qui". Così Emanuele Giaccherini ha parlato della sua esperienza al Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

"Il poco spazio con Sarri? Me lo sono chiesto anche io il motivo. L'unica spiegazione è l'infortunio iniziale: restai fuori due mesi e nel frattempo arrivarono Rog e Zielinski. Per lui ero il vice-Callejon, è stato un disguido tattico. Ho provato a dimostrare che potevo essere ancora utile ma lui aveva questa visione di me", ha concluso l'esterno ex Juve.