Il saluto di Giaccherini: "Grazie alla città di Napoli e ai tifosi azzurri"

"Inizia una nuova avventura con la maglia del Chievo, farò del mio meglio e lotterò come ho sempre fatto, grazie per questa grande opportunità! Ci tengo però a ringraziare di vero cuore la città di Napoli, ed in particolare i suoi abitanti ed i tifosi, che non hanno mai smesso di sostenermi e farmi sentire il loro calore. Ora è il momento di guardare avanti ed aprire un nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita a Verona, che sono certo sarà altrettanto bella".

Questo il post di Emanuele Giaccherini su Instagram per salutare i tifosi del Napoli dopo il passaggio al Chievo.