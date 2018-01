Calciomercato, è il giorno delle cessioni: Giaccherini e Machach in prestito

Prestito con diritto di riscatto, ed un contratto di 3 anni e 6 mesi. Sono queste le condizioni del trasferimento al Chievo Verona di Emanuele Giaccherini, apparentemente alla fine della sua non fortunatissima avventura nel Napoli.

È la Rai a dare il centrocampista ex Bologna e Juventus in partenza: dovrebbe essere oggi la giornata dell'ufficialità. Stessa fonte anche per un'altra notizia in uscita che riguarda il Napoli. Il centrocampista francese Zinedine Machach, preso a parametro zero all'interno di questa stessa sessione di mercato, pare debba sempre oggi essere girato in prestito a Carpi.

Nonostante l'ex Tolosa pare abbia fatto bene in queste sue prime settimane d'allenamento coi ragazzi di Sarri, è probabile la scelta di cederlo in prestito venga ritenuta più adatta a farlo ambientare al campionato italiano, dato che nell'undici titolare del Napoli avrebbe quasi tutte le porte chiuse.