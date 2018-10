CASTEL VOLTURNO - Ancelotti può sorridere: Ghoulam e Younes si allenano in gruppo

Carlo Ancelotti può sorridere. Per il tecnico del Napoli, infatti, alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo post vittoria sul Sassuolo, sono arrivate due belle notizie dagli infortunati.

Faouzi Ghoulam ha svolto oggi l'intera seduta con la squadra, in questi giorni più che dimezzata a causa degli impegni dei nazionali e rinforzata numericamente da alcuni elementi della Primavera che si sono aggregati al gruppo azzurro.

Anche l'altro 'lungodegente' Amin Younes ha svolto per la prima volta da quando è a Napoli lavoro in gruppo.

Qualche piccolo problema, invece, per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese farà rientro in Campania nelle prossime ore e salterà l'impegno con la sua nazionale a causa di un affaticamento muscolare.

Il giocatore sarà poi valutato dallo staff medico azzurro. Non è comunque da escludere, al di là delle sue condizioni fisiche che non dovrebbero comunque destare grandi preoccupazioni, che il difensore, diffidato e a rischio squalifica per il big match con la Roma, possa non scendere in campo da titolare nel match di Udine alla ripresa del campionato, anche in chiave turnover in vista dell'importantissima trasferta di Parigi in Champions League.