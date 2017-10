Ghoulam ha la febbre: salta la nazionale

Faouzi Ghoulam non potrà rispondere alla convocazione dell'Algeria per un virus influenzale che lo ha colpito dopo il match di campionato contro il Cagliari.

La notizia arriva con un comunicato diramato dal Napoli: “Faouzi Ghoulam non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà al match Camerun-Algeria in programma sabato, perchè è ancora alle prese con il virus influenzale che lo ha colpito durante Napoli-Cagliari e che lo costrinse alla sostituzione nel finale dellla gara. Domani, alla ripresa degli allenamenti del Napoli, Ghoulam si sottoporrà ad ulteriori accertamenti”.