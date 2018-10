Ottime notizie per Ancelotti: Ghoulam rientra in gruppo

Ottime notizie per Carlo Ancelotti: dopo un recupero graduale (proprio per evitare, come accadde nello scorso inverno, di affrettare il rientro in campo) Faouzi Ghoulam è nuovamente a disposizione. Dopo due gravi infortuni e una nuova operazione in estate, il terzino algerino sembra essere uscito dal tunnel e può essere considerato una nuova freccia all'arco del tecnico. Ghoulam ha esternato la propria gioia attraverso i social networks. Secondo le prime informazioni, l'algerino potrebbe tornare nella lista dei convocati già per la gara di Udine, in programma il 21 ottobre al Friuli, dopo la sosta.



Per rivederlo in campo, però, potrebbe essere necessario qualche altro giorno. Il calciatore dovrà ri-adattarsi ai continui traumi della partita, dopo un lungo periodo di inattività. Probabile qualche apparizione a novembre.