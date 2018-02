Ghoulam: "I compagni e la città mi danno la forza per tornare il prima possibile"

"Sono tranquillo perche ho al mio fianco dei compagni straordinari che mi sostengono e una citta’ intera che mi da la forza e la carica per tornare il prima possibile, grazie a tutti e sempre forza Napoli".

Questo il messaggio pubblicato da Faouzi Ghoulam per ringraziare i compagni e i tifosi del Napoli per il sostegno e la vicinanza in questi giorni per lui molto difficili.