Appena guarito, già al centro del mercato: maxi offerta del Manchester per Ghoulam

Appena rientrato in gruppo e vicino alla prima convocazione con la squadra di Ancelotti, per Faouzi Ghoulam è già tempo di calciomercato. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il terzino algerino sarebbe un obiettivo del Manchester United. Il club inglese avrebbe offerto al Napoli 45 milioni di euro, proponendo parallelamente un ingaggio da 6 milioni annui per quattro anni a Ghoulam. Secco il rifiuto della società guidata da Aurelio De Laurentiis.