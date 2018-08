Infortunio Ghoulam, si allungano i tempi di recupero

Preoccupazione per le condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam, i cui tempi di recupero, dopo il doppio infortunio dello scorso campionato, dovrebbero allungarsi, come scrive il Corriere dello Sport. Potrebbero volerci infatti ancora due mesi prima di vedere il ritorno in campo dell'algerino.

Per una diagnosi precisa dei tempi di recupero però si attende l'esito della prossima visita con il professor Mariani a Villa Stuart.