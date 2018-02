Faouzi Ghoulam intervistato in Algeria: "Sono credente, porto pazienza"

Il terzino sinistro del Napoli Faouzi Ghoulam ha rilasciato una lunga intervista al portale algerino Le Buteur. Il calciatore infortunato ha parlato del lungo stop dai campi, della Champions League e della lotta scudetto. "Sono tranquillo perché ho accanto dei compagni straordinari che mi sostengono, questo mi trasmette quella forza per tornare prima possibile. Sono credente, ho pazienza e lavoro per guarire il prima possibile. Sull'uscita dalla Champions League e sullo scudetto Ghoulam ha detto: "Peccato per l'uscita dalla Champions perché potevamo andare oltre, la nostra concentrazione si è riversata sul campionato. Speriamo di vincere lo scudetto quest'anno, anche se questa parola a Napoli non si può pronunciare per scaramanzia, e anche io evito di pronunciarla"