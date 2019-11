Napoli, Ghoulam sull'infortunio: "Sto bene, nulla di grave"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Le Buteur", Faouzi Ghoulam ha parlato anche delle sue condizioni fisiche.

"Sto meglio. Quest'estate mi sono preso del tempo per rafforzare i muscoli, dopo una lunga assenza. Ora sto tornando bene, nonostante questo piccolo inconveniente alla coscia che mi ha impedito di giocare nelle ultime partite. Adesso devo ritrovare continuità nel Napoli per tornare in nazionale. Non rinuncerò mai alla rappresentativa del mio paese", ha spiegato il terzino azzurro.