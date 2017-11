Infortunio di Ghoulam, il Napoli valuta la lista svincolati

In attesa di una valutazione dell'infortunio di Faouzi Ghoulam, il Napoli comincia a sondare la lista svincolati. Purtroppo i nomi, come prevedibile, non sono molti e trovare qualcuno che riesca a non far rimpiangere l'algerino, in questo momento tra i migliori terzini mancini d'Europa, sembra arduo. Tre nomi sembrano di sicuro affidamento, con diverse presenze in top clubs alle spalle e una discreta carriera internazionale.



Bacary Sagna: 34 anni, Sagna si è svincolato nell'estate 2017 proprio dal Manchester City. Il franco-senegalese, medaglia d'argento agli Europei del 2016, vanta 65 presenze con la nazionale transalpina e quasi 300 tra Arsenal e City. Piccolo particolare: Sagna è destro, anche se può essere utilizzato a sinistra.



Benoit Tremoulinas: 31 anni, Tremoulinas si è svincolato nell'estate 2017 dal Siviglia. Conta cinque presenza con la nazionale francese. A differenza di Sagna è sinistro, con buona predisposizione al dribbling e un buon piede. Deve recuperare da un infortunio e la sua ultima partita risale alla stagione agonistica 2015/2016.



Guilherme Siqueira: 31 anni, Siquiera è senza contratto dall'estate 2017. Come Tremoulinas, giocava nel Siviglia, e l'ultima stagione l'ha trascorsa in prestito al Valencia, dove ha collezionato un buon numero di presenze. Mancino naturale, Siqueira conosce bene il campionato italiano: è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e dal 2005 al 2010 ha giocato per Udinese, Ancona e Lazio.



Il Napoli valuta anche il mercato ordinario, che riapre a gennaio. L'ipotesi, in questo caso, sarebbe quella di utilizzare Mario Rui fino al 2018 e di rinforzare poi la rosa con un acquisto in quel settore. Il nome buono, al momento, sembra essere quello di Adam Masina, la cui valutazione è calata nelle ultime settimane: il terzino italo-marocchino del Bologna non è stato particolarmente brillante ma Giuntoli lo tiene in grande considerazione. Per il 23enne dovrebbero bastare nove milioni di euro.