FRANCE FOOTBALL - Ghoulam occasione per Lione e Marsiglia

Il futuro di Faouzi Ghoulam al Napoli resta incerto, nonostante il cambio sulla panchina azzurra. Il terzino algerino è tornato negli ultimi giorni in gruppo, ma non è da escludere che a gennaio possa lasciare Castel Volturno per trovare nuovamente continuità in altri lidi.

Secondo quanto riferisce France Football, l'ex Saint Etienne sarebbe una possibile ozione di mercato per due club della Ligue 1: Lione e Olympique Marsiglia.