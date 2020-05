CALCIOMERCATO NAPOLI - La Fiorentina pensa a Ghoulam

Faouzi Ghoulam è l'ultima idea della Fiorentina per la fascia sinistra. A scrivere dell'interesse viola per il terzino del Napoli è "La Nazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Fiorentina - si legge sul quotidiano toscano - potrebbe essere interessata a tenersi Dalbert che, a differenza di Biraghi, è in prestito secco e destinato a tornare alla base, anche se conta la volontà del giocatore, con l’Inter che non vorrebbe perdere troppi dei 20 milioni, più 6 di bonus (e percentuale sulla futura rivendita) sborsati nel 2017 per acquistarlo dal Nizza. L’alternativa a entrambi potrebbe essere Faouzi Ghoulam (classe ’91), in uscita dal Napoli dopo le ultime stagioni travagliate per gli infortuni. Ha richieste da Francia e Spagna, ma l’algerino preferirebbe restare in Italia. Il punto interrogativo è rappresentato dai tanti infortuni patiti ma sulle qualità del cursore di fascia sinistra non si discutono. Affare che potrebbe chiudersi senza eccessivi esborsi".