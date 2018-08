Ghoulam, positive le visite mediche a Villa Stuart: tornerà a fine settembre

Faouzi Ghoulam potrebbe tornare in campo per la sfida casalinga al Parma (infrasettimanale del 26 settembre) o nel big match Juventus-Napoli (30 settembre). Lo si apprende da fonti vicine alla società sportiva calcio Napoli. L'esito degli esami odierni, effettuati a Roma, a Villa Stuart, è positivo. Tra quaranta-cinquanta giorni il terzino algerino dovrebbe essere a disposizione del mister Carlo Ancelotti.



Ghoulam è fermo da novembre 2017. A febbraio 2018 rimediò in allenamento un secondo infortunio che gli fece saltare tutta la stagione.