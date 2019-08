Denis torna in Italia: l'ex Napoli è in dirittura d'arrivo alla Reggina

German Denis, ex attaccante del Napoli, è in procinto di tornare in Italia. El Tanque, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe approdare in Serie C tra le fila della Reggina.

Denis dovrebbe firmare un biennale e lasciare quindi l'Universitario, club della massima serie peruviana dove ha segnato nell'ultima stagione 16 reti in 31 presenze.

Il quasi 38enne Tanque, dopo le due stagioni in azzurro tra il 2008 ed il 2010, è stato all'Udinese, poi 5 anni a Bergamo e due anni in patria, prima all'Indipendiente e poi al Lanus. Non mancando mai l'appuntamento col gol.