Napoli, contro il Genoa senza Koulibaly e Demme: fermati dal Giudice Sportivo

Ci saranno due assenze pesanti nel Napoli che mercoledì sera, alle 19,30, affronterà il Genoa a Marassi. Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto un turno di stop per squalifica a Koulibaly e Demme, entrambi diffidati ed ammoniti nel corso del match contro la Roma.

Gattuso, contro i Grifoni, dovrebbe dunque affidarsi alla coppia centrale formata da Maksimovic e Manolas, tornato titolare contro la sua ex squadra domenica sera, e schierare in cabina di regia Lobotka, sempre più in crescita partita dopo partita.