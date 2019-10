Ancelotti avverte tutti sui social: "Se vogliamo i tre punti dobbiamo lottare e soffrire"

Carlo Ancelotti avverte l'ambiente sui pericoli che si annidano dietro una partita apparentemente meno complicata del previsto, quella contro il Genk.

Già nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions, il tecnico del Napoli aveva sottolineato l'importanza di comprendere che non sempre si può vincere senza soffire.

L'allenatore azzurro, con un post pubblicato su Twitter, ha voluto ribadire il concetto a poche ore dal calcio d'inizio contro i belgi: "Oggi dobbiamo soffrire e lottare. Se vogliamo tornare a casa con 3 punti".

Oggi dobbiamo soffrire e lottare. Se vogliamo tornare a casa con 3 punti. #ForzaNapoliSempre #UCL



Today we need to battle hard and all willing return home with an additional 3 points. pic.twitter.com/GXDuJ4i2t9