Genk-Napoli: dove vedere la partita in tv

Cattive notizie per i tifosi azzurri. Genk-Napoli, seconda gara stagionale in Champions League per gli uomini di Ancelotti, in programma mercoledì 2 ottobre in Belgio alle ore 18,55, non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro.

Su Canale 5, infatti, martedì 1 ottobre alle ore 21,00 andrà in onda Juventus-Bayer Leverkusen.

Genk-Napoli, invece, sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Uno HD e sarà visibile in streaming, per gli abbonati all'emittente satellitare, su Skygo su pc, tablet e smartphone.

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.