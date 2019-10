Champions League, il Napoli alla caccia dei tre punti contro il Genk

Genk e Napoli si affrontano nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Il Napoli è reduce dalla importante vittoria contro il Liverpool al San Paolo, mentre il Genk dalla pesante sconfitta contro il Salisburgo.

Le scelte di Ancelotti: Insigne in tribuna per scelta tecnica, Mertens in panchina con Lozano e Milik in attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENK (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Ruiz; Lozano, Milik.

TRIBUNA PER INSIGNE

Ha fatto discutere la decisione di Carlo Ancelotti di mandare in tribuna Insigne. Giuntoli ha così commentato nel pre partita l'esclusione: "Si tratta di una scelta tecnica del mister Ancelotti". Tribuna anche per Ghoulam.