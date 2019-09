Champions League, dove vedere Genk-Napoli nei locali

Non sarà trasmessa in chiaro - come capitò per la prima partita di Champions contro il Liverpool - la gara tra Genk e Napoli. Sono numerosi i luoghi che, in città, trasmetteranno la partita. Vi proponiamo quattro pub - forse preferibili rispetto alle pizzerie, considerato che il calcio d'inizio è alle 18:55. Nell'elenco anche il centro sociale Insurgencia, che trasmette le gare. Le indicazioni sono di massima: si consiglia di chiamare e chiedere conferma.

The Pitch - Traditional Sports Pub (vico Acitillo 152/A - Vomero): Mission di questo locale di recente apertura è far vivere lo sport in allegria ai propri clienti. Vengono trasmesse partite di molti campionati, italiani e stranieri, e ovviamente tutte le gare del Napoli, in serie A e Champions League.

Thaddeus Iris Pub&Grill (via Gioacchino Rossini 38 - Vomero): Grazioso e tranquillo pub vomerese. Dispone di menu a la carte, per chi non vuole ordinare panino ma primi o secondi piatti.

Insurgencia (via Vecchia San Rocco 18 - Capodimonte): Centro sociale frequentato da giovani partenopei. "Con questi scellerati accordi televisiv, i tifosi partenopei torneranno ad affollare bar, pub e maxi schermi nei centri commerciali. Il Laboratorio occupato Insurgencia metterà a disposizione i propri mezzi e i propri spazi per far sì che il calcio torni accessibile a tutti", si legge.

Pub Babette (Via Caravaglios, 27 - Fuorigrotta): Storico pub di Fuorigrotta, dal menu sempre originale e con scelta di materie prime di alta qualità. Ampia selezione di birre.

Loop - Officina della Birra (Via Mattia Preti, 21 - Vomero): Tante opzioni nel menu, scelta molto ampia per gli amanti della birra - anche artigianale. Locale accogliente, apprezzabile selezione della carne.