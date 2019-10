Ancelotti: "Il mio stato d'animo non lo conosce nessuno. Col Genk ci sarà da soffrire"

"Il mio stato d'animo non lo conosce nessuno, forse i miei giocatori. Non è molto leggibile, i miei calciatori lo conoscono meglio e sanno che non è vero che sono arrabbiato come qualcuno ha scritto. Strigliata alla squadra dopo il Brescia? Le strigliate si fanno agli asini. Dopo le partite si fanno valutazioni su ciò che è andato bene e su ciò che non ha funzionato. A volte lo si fa con voce più alta, a volte con voce più bassa. Ma questo è solo un dettaglio. Parlare di strigliata mi sembra esagerato". Così Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genk-Napoli.

Il tecnico azzurro ha risposto ad alcune domande sulle ultime prestazioni in campionato e del match contro i belgi: "Il Napoli deve fare quello che sa fare. Io ho una grandissima considerazione dei miei giocatori e quindi è difficile per me essere pienamente soddisfatto. Per me questa squadra può e deve fare meglio. Col Genk ci sarà da soffrire, è una squadra che gioca un calcio molto propositivo e offensivo. Se pensiamo il contrario significa che viviamo un altro sport. Io vedo tante partite, ma tanto calcio champagne non ne vedo. Momenti di sofferenza ce ne sono e ce ne saranno. E' nella natura del calcio".

Ancelotti ha parlato anche dello stato di forma di alcuni suoi calciatori, in particolare degli attaccanti: "Mertens è in un ottimo momento, sta facendo molto bene e sono contento per lui. Milik ora sta bene. Se gioca, darà il suo contributo, come gli altri".

In conferenza stampa ha parlato anche Kalidou Koulibaly, ex di turno: "E' una partita molto importante, come tutte quelle di Champions. Saremo molto concentrati, vogliamo tornare a casa con i tre punti. Sono felice di tornare qui, dove ho giocato per due anni. Devo fare meglio, lo so, lo sappiamo. Prendiamo troppi gol in campionato. Sono fiducioso. Dopo la sosta tornerò quello di prima".