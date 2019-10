Mazzù, allenatore Genk: "Il Napoli ci ha sottovalutati. Insigne in tribuna una sorpresa"

Il Genk è entusiasta della prestazione di ieri sera, che è valsa ai belgi un prestigioso punto ottenuto in casa contro gli uomini di Ancelotti. Felice Mazzù, tecnico dei blu, ha parlato a 'Punto Nuovo Sport Show' di Radio Punto Nuovo sottolinando la bravura dei suoi giocatori: "Abbiamo giocato bene, dimostrando una grande mentalità. Abbiamo avuto il desiderio di fare qualcosa di importante, credendo in noi ciecamente. Abbiamo avuto una splendida organizzazione, davanti al gioco del Napoli".

Mazzù è consapevole che ai suoi uomini non sia mancato un pizzico di fortuna, soprattutto di fronte ai pali presi dagli azzurri: "Abbiamo avuto fortuna ad inizio partita, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e le abbiamo sprecate".

In generale il tecnico belga non pare aver comunque troppo apprezzato la partita del Napoli: "Insigne in tribuna è stata una scelta che mi ha sorpreso molto – spiega – è un grande giocatore anche della Nazionale italiana. Il Napoli comunque ha tanta qualità e molte alternative, e Ancelotti avrà avuto i suoi motivi per una scelta che possiamo e dobbiamo solo rispettare".

"Il Napoli – spiega ancora l'allenatore – è venuto a Genk per fare una buona partita, ma non credeva secondo me che noi potessimo essere così organizzati e volenterosi. Si aspettava di affrontare una squadra ben più fragile, soprattutto dopo quanto visto contro il Salisburgo". "Se Napoli sia pronto per grandi risultati in Europa? – conclude – Gli azzurri saranno grandi protagonisti, in campionato e in Champions. Ieri è stato un semplice passaggio a vuoto, Ancelotti è uno dei migliori al mondo e saprà valorizzare questa rosa di grande qualità".