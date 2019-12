Giocatori del Genk bloccati in autobus per un'auto in seconda fila (VIDEO)

“Il trasferimento in autobus dei calciatori del Genk è stato una vera e propria via Crucis a causa dei fenomeni di inciviltà che, purtroppo, caratterizzano la nostra città. Ci sono stati segnalati vari video che hanno mostrato le difficoltà del mezzo a spostarsi. Il primo, realizzato lungo corso Umberto, evidenziava l’autobus fermo nel traffico, generato dai mezzi in sosta vietata che restringono sensibilmente la carreggiata. Il secondo, invece, mostra il mezzo bloccato, nonostante l’accompagnamento delle forze dell’ordine, a causa di un’auto in sosta vietata. Secondo chi ha inviato il video sui volti dei calciatori della squadra belga si leggeva tutta la sorpresa per il modo di fare dell’automobilista che ha lasciato l’automobile in quel modo”. Lo rendono noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

“I cialtroni, come al solito, ci espongono a figuracce internazionali. Le nostre peggiori abitudini lasciano stupefatto chi arriva da altri paesi. Non è normale lasciare l’auto in doppia fila e intralciare il traffico. Sia quando si blocca l’autobus di una squadra di calcio straniera sia quando si blocca l’automobile di un cittadino. Abbiamo ancora tanta strada da fare sotto il profilo della civiltà e dell’educazione”.