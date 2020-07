La proposta choc su una pagina Facebook: "Gemellaggio Napoli-Juventus"

Uno scherzo, senza troppi dubbi. Ma sta spopolando sui social la pagina Facebook che propone l'improponibile: un gemellaggio tra Napoli e Juventus.

Il claim è di quelli che mettono i brividi anche soltanto a pensarci: "Ci pensate se invece di sprecare tutta questa energia per odiare, la usassimo per sostenerci e crescere insieme? Il discorso vale per gli juventini e i napoletani, allo stesso modo". E ancora: "Uniamo queste due grandi tifoserie in questa pagina".

Compare anche un doppio Sarri, eroe (si fa davvero per dire) dei due mondi. Ma nulla inquieta di più che un immagine di Cristiano Ronaldo in bianconero col volto sostituito da quello di Totò.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La reazione dei più, e non potrebbe essere altrimenti, è divertita. E qualcuno giustamente propone – a questo punto – il paradosso definitivo: "Questa pagina a sua volta dovrebbe gemellarsi con Gemellaggio Lazio Roma".