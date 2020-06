"Gusto Cr7 solo nel cono, non ci sono coppe": umorismo in una gelateria

Un gusto di gelato molto particolare, condito da una forte dose d'umorismo, è spuntato in una gelateria di Chioggia (Veneto). Inizialmente (anche per un altro gusto di gelato che si vede nella foto, Ceccis, "Ci hai ucciso") si pensava che il gusto 'Cr7' - questo il nome, fosse disponibile in una gelateria napoletana.

Geniale l'accostamento fra il gusto e un avvertimento: "Questo gusto Cr7 è disponibile solo nel cono per mancanza di coppe". Il riferimento è, ovviamente, alla recente finale di Coppa Italia persa dalla Juventus contro il Napoli, finale nella quale a Cr7 non è stata concessa neanche la possibilità di tirare l'ultimo rigore, considerato che il Napoli ha chiuso la partita calciandone 4 su 4 in rete contro i due errori bianconeri.

La foto è stata condivisa anche dal comico partenopeo Gino Rivieccio, che ha parlato di "genialità partenopea" prima di ricevere, proprio dal titolare della gelateria di Chioggia, un invito in Veneto.