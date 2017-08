Il pronostico sulla Serie A della Gazzetta dello Sport: "Napoli Campione d'Italia"

Lo scudetto della Gazzetta dello Sport lo vince il Napoli. Un po' presto per festeggiare, ma i giornalisti del popolare quotidiano sportivo, dopo un “sondaggio interno”, ne sono certi: è la squadra di Maurizio Sarri quella da battere nel campionato di Serie A ormai alle porte.

Questo l'ordine previsto d'arrivo: primo Napoli, seconda Juventus, staccatissime Inter e Milan. Poi una Roma vista con particolare diffidenza dopo gli addii di Totti e Spalletti e ancor più giù la Lazio, nonostante il successo in Supercoppa Italiana.

Innanzitutto vengono fuori due dati. Da un lato la poca fiducia in exploit delle milanesi, dopo anni di delusioni e soprattutto di mancanza di continuità. Dall'altro la sicurezza che in casa Juventus non siano più rose e fiori come nel recente passato. “Una flessione fisiologica”, quella prevista per i bianconeri, neanche una vera e propria “crisi del settimo anno”.

Capitolo sorprese. La Gazzetta ha fiducia soprattutto in Torino, Samp e Fiorentina. Squadre giovani e promettenti, nonostante le non eccezionali aspettative dei loro tifosi (soprattutto di quelli viola).

Per quanto riguarda le facce nuove che fanno capolino in Serie A interessa soprattutto Douglas Costa, alla Juve provenienza Bayern. Interessante anche il passaggio di Bonucci a Milano, quello di Borja Valero all'Inter.

Infine, le squadre “bocciate”. Secondo la Gazzetta le più papabili per andare in Serie B sono Spal, Crotone e Benevento.