Sospese un match per cori anti-Napoli, ora arbitra gli allievi regionali: la storia di Gavillucci

Nel maggio scorso sospese Sampdoria-Napoli per cori discriminatori nei confronti dei napoletani. A distanza di 5 mesi, Claudio Gavillucci ha diretto una gara di allievi regionali laziali, tra Vis Sezze e Tor De' Cenci.

Il 39enne fischietto di Latina, che ha arbitrato 50 volte in Serie A, era stato dismesso al termine della scorsa stagione dalla Can della massima serie per "motivate valutazioni tecniche".

Il direttore di gara ha presentato ricorso contro la decisione. Il primo è stato rigettato il 7 agosto scorso, ma il 13 settembre la Corte Federale d'Appello ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare affinché proceda all'esame del merito previa integrazione del contraddittorio.

La nuova discussione è prevista per il prossimo 26 ottobre.

"Non c’entra nulla Sampdoria-Napoli nella vicenda Gavillucci. Non può aver determinato da sola la sospensione dell’arbitro, non può avere la rinomanza tale da poter dismettere un arbitro attraverso la comunicazione di un comunicato ufficiale sul sito dell’AIA. Noi contestiamo il principio di trasparenza nella gestione degli arbitri: l’anno scorso erano 23 arbitri, oggi ne sono 21 senza nessuna variazione del numero delle squadre del campionato di Serie A. E’ stato dismesso per una valutazione che ha pubblicato una graduatoria non conoscibile per gli arbitri in quel momento. Abbiamo fatto ricorso e finalmente l’ho potuta vedere e Gavillucci era ultimo per questione centesimale. Perché arbitra i ragazzi? Dopo la dismissione non è prevista una retrocessione ma si riparte dalle designazioni provinciali. Noi chiediamo il reintegro, mandarlo a casa senza nessun tipo di condotta trasparente non è decisione di natura tecnica. E’ stata una decisione politica? Il Comitato Nazionale è un organo eletto e quindi è stato dismesso per motivi politici. Gavillucci è una persona corretta, di lavoro fa solo l’arbitro e l’AIA dovrebbe cambiare molte cose al suo interno", ha dichiarato l'avvocato di Gavillucci, Gianluca Ciotti, a Radio Crc.