Gattuso: "Sì al challenge, e l'arbitro a fine gara deve parlare"

"Sono favorevole al challenge sul Var ma dico di più, l'arbitro come tutti i soggetti del calcio dovrebbe parlare a fine partita, spiegandosi". Rino Gattuso si allinea a De Laurentiis a proposito dell'introduzione del challenge sul Var (in pratica la possibile chiamata da parte delle squadre in campo), ma rincara la dose sottolineando la necessità che il direttore di gara risponda di quanto fatto in campo.

"Il calcio è cambiato per i giocatori e per tutti gli altri - ha detto ancora Gattuso - L'arbitro deve parlare, è un professionista e a fine gara viene e dice che cosa ha visto. Poi se c'è il Var perdi un minuto, vai, la vedi e non fai polemiche. Ma devi dare spiegazioni, devi parlare e dare la tua lettura della partita".