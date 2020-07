Gattuso: "Milik? Difficile trovarne di più forti, ma quando un giocatore pensa sia finito un ciclo..."

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Genoa-Napoli. Il tecnico azzurro ha parlato, tra le altre cose, del futuro di Arek Milik: "E' difficile trovare attaccanti più forti di lui per il Napoli. Quando un calciatore, però, pensa che un ciclo sia finito o vuole cambiare aria, bisogna ascoltarlo".

L'allenatore ha risposto anche su Osimhen: "E' un giocatore diverso da Milik, ma ora non voglio parlarne. Se arriverà, ne parlerò e spiegherò cosa cambia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla partita e sul momento della squadra, Gattuso ha aggiunto: "Stiamo facendo bene, sono soddisfatto della squadra, ma voglio una mentalità ancora più competitiva. La squadra ha grandi potenzialità, non mi sorprende quando si esprime in questa maniera, piuttosto mi sorprende che siamo a 12 punti dal quarto posto. Anche oggi, nonostante la buonissima prova, ho visto alcune pause che non devono verificarsi. Non ci sta tutto questo distacco in termini di punti con l'Atalanta, nonostante loro siano una squadra fortissima".