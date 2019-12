Gattuso in conferenza stampa: "Per me Lozano è un esterno d'attacco"

Sessione di conferenza stampa per Gennaro Gattuso, che si è sottoposto alle domande dei cronisti sportivi alla vigilia della delicata sfida tra Sassuolo e Napoli. Contro il Parma, all'esordio sulla panchina azzurra, Gattuso racconta di aver visto "Una squadra che fa tutto quello che chiediamo. Noi cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi ho parlato di gioco per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni dopo gli ultimi con un modulo diverso".

Sassuolo-Napoli sarà "una partita difficile, contro una squadra forte, con giocatori giovani di talento, un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio, organizzazione, che non entriamo nel panico. Io non ho paura, nessuno deve pensare alla paura. Devo dare tranquillità. Dobbiamo pensare a tenere il campo, a non guardare la classifica, a non pensare che se veniamo superati sulla prima pressione poi prendiamo gol. Dobbiamo pensare solo a ciò che dobbiamo fare, migliorarci".

Posizioni e individualità

"Fabian Ruiz può fare il regista, con le sue caratteristiche ha giocato a due, in nazionale da mezzala, ma può farlo. Se pensiamo che abbia l'attacco subito alla prima o seconda palla, no, non ha queste caratteristiche, ne ha altre". Milik "mi piace perché lega il gioco, viene, ti fa uscire bene le giocate, poi ha presenza ed è completo". Lozano? "Basta vedere la scheda, i gol li ha sempre fatti da attaccante esterno, lo vedo più lì".