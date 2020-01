Napoli-Inter, Gattuso: "I ragazzi danno tutto da quando sono arrivato. A centrocampo manca qualcosa"

Conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma domani sera al San Paolo.

"Non dobbiamo pensare al ciclo terribile di gare che abbiamo di fronte: dobbiamo pensare soltanto al match di domani. L'Inter è molto forte, abbina qualità di gioco a forza fisica e ha un grande allenatore. Vedo negli occhi dei ragazzi, da quando sono arrivato, che stanno dando tutto", spiega Gattuso. "Voglio vedere la squadra fare una corsa in più, dare tutto, anche perché poi quando abbiamo la palla nei piedi sappiamo cosa fare. Voglio vedere questo tipo di Napoli".

Formazione

"Fabiàn non si è allenato bene negli ultimi giorni, ma se starà bene scenderà in campo e giocherà. Vediamo come sta Ruiz, poi decidiamo. In questo momento i vertici bassi sono Fabiàn Ruiz e Gaetano, Elmas lo vedo più mezzala. Non è il caso di rischiare di perderlo per tanto tempo. Mi sembra corretto rispettare il calciatore".

Insigne

"Ha fatto tanto in carriera ma nessuno gli ha mai regalato niente. Quando vede che i miei giocatori danno il cuore, io sono pronto a dargli tutto. Da quando sono arrivato, questa squadra mi sta dando tantissimo e anche di più. Questa è la strada giusta. Insigne è penalizzato dal fatto di essere napoletano, quando accade qualcosa è il primo a prendere gli insulti. Ora deve pensare solo ad allenarsi e a migliorare la sua condizione fisica".

Mertens

"Ha lavorato per giorni senza palla. Quando ha lavorato a livello aerobico tutto ok, nel momento in cui toccava la palla sentiva dolore. Ha ancora problemi, abbiamo deciso di mandarlo a casa per farlo manipolare un po' dal suo uomo di fiducia. Tra qualche giorno tornerà qui".

Mercato

"Voglio rispettare il gruppo che ho. Mi piace lavorare con le coppie, a centrocampo ci manca qualcuno".

Le parole di Conte

"In Gattuso rivedo la grande passione che ha per il calcio, la grande voglia, ha fatto la gavetta come il sottoscritto, ho grande rispetto per lui. Gli auguro il meglio a partire dalla prossima partita". Antonio Conte elogia il rivale durante la conferenza stampa pre Napoli-Inter . "Non tutti sono capaci di andarsi a giocare le proprie carte in Lega pro, ho grande rispetto per lui. Sono contento per quello che sta facendo, col Milan è stato sottovalutato il suo lavoro. Il Milan ha aggiunto senza togliere rispetto ai calciatori dello scorso anno, hanno fatto mercato, e questo dimostra il grande lavoro fatto", conclude.