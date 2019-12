Napoli, Gattuso in arrivo: accordo di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di 4° posto?

Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico calabrese subentrerà all'esonerato Carlo Ancelotti.

L'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì. Gattuso potrebbe dirigere il suo primo allenamento a Castel Volturno giovedì, a due giorni dall'esordio sulla panchina azzurra sabato pomeriggio al San Paolo contro il Parma.

L'accordo tra l'ex Milan ed il club partenopeo potrebbe essere per 6 mesi, con rinnovo automatico per un altro anno in caso di raggiungimento del 4° posto.

Il comunicato del Napoli sull'esonero di Ancelotti

"La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti". Questo il comunicato ufficiale del Napoli, con il quale ha sollevato l'emiliano dall'incarico di allenatore azzurro.