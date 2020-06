Gattuso: "5 cambi perfetti per il Napoli. Domenica può toccare a Younes"

"Sono molto contento dei miei giocatori. Abbiamo lavorato bene e ringrazio anche la società che ci ha messo a disposizione tutto quello che ci serviva". Così Gennaro Gattuso al termine di Verona-Napoli ai microfoni di Dazn.

Al tecnico azzurro piace la formula post-Covid con 5 cambi: "I cinque cambi sono perfetti per il Napoli. Quando Lozano è entrato era un momento perfetto per un giocatore veloce come lui. Potrebbe arrivare anche il momento di Younes domenica. Ghoulam sta lavorando benissimo e conto su di lui".

Gattuso ha parlato anche ai microfoni di Radio Rai: "E' una vittoria che ci deve dare la consapevolezza che dobbiamo avere continuità ragionando partita dopo partita".