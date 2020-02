Gattuso: “Voglio altre dieci partite così”

Un Gattuso ancora in trans agonistica è andato ai microfoni della Rai spiegando i motivi della vittoria contro l'Inter. “Dobbiamo continuare così. Bisogna coprire più la palla e giocare sulle due fasi. Quando giochi con una squadra forte bisogna rispettarla. Grandi complimenti ai miei ragazzi e voglio vedere sempre questo atteggiamento. La difesa deve lavorare a palla coperta e fare quello che abbiamo provato in settimana”.

Su come ha bloccato gli uomini di Conte ha detto: “È una squadra forte e bisognava oscurare i loro attaccanti. Bisogna sempre avere rispetto degli avversari. Non a caso sono a pari punti con la Juventus. Il primo tempo abbiamo palleggiato anche bene. Il secondo tempo abbiamo sbagliato tanto. La nostra squadra ha palleggio e noi dobbiamo migliorare sull'aspetto del non possesso. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Se sei dietro la linea della palla non devi comportarti da sagoma. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo” ha concluso il tecnico azzurro che ha chiesto ai suoi “altre dieci partite così”.