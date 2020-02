Gattuso: "Preferirei la qualificazione in Europa League ai quarti di Champions League"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia del match contro il Brescia.

Brescia, non Barcellona

"Domani giocherà la squadra migliore, pensiamo alla partita perché il Napoli con le piccole ha perso 20 punti. Sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia dopo mezz'ora della fine con la Juve già parlava di coltello tra i denti per il Napoli. Ci sarà da battagliare come avversario anche come ambiente. Loro lasciano 2-3 giocatori sempre avanti e non dovremo essere presuntuosi, palleggiando bene, perché i loro tre davanti non lavorano molto in fase difensiva e ti creano difficoltà. Non sarà facile, giocano sulle seconde palle, vanno sul fondo, l'area è piena, servirà attenzione".

Ghoulam, Allan e Koulibaly

"L'algerino sta dando continuità al lavoro, spero di vederlo come nelle ultime due settimane, gli manca qualcosa ma è importante si stia allenando con continuità. Ad Allan non porto rancore, e bisogna far parlare il campo e ho visto un grande professionista che s'è messo a disposizione. Koulibaly è inutile metterlo in campo se poi si ferma. Abbiamo preferito fermarlo per 7-10 giorni, poi valuteremo come si sente, le sue sensazioni".

Meglio la qualificazione all'Europa League o ai quarti di Champions League? "Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite. Il bicchiere io ultimamente non lo vedo proprio, né pieno né vuoto. Pensiamo alla continuità, ma nel lavoro quotidiano, le partite si vincono duramente la settimana".