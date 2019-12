Napoli, Gattuso è arrivato a Castel Volturno

Rino Gattuso è arrivato al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno. Il nuovo tecnico degli azzurri è giunto in sede a bordo di un taxi. In realtà erano tre le vetture, rigorosamente con vetri oscurati, che hanno accompagnato l'ex calciatore e allenatore del Milan al centro sportivo.

Impossibile capire su quale delle tre vetture fosse. Il primo calciatore ad aver visto, sebbene di sfuggita, è stato Amin Younes, a spasso per il centro d'allenamento. I taxi però hanno sfrecciato per evitare la calca di telecamere che attendevano il tecnico. L'attesa è per le sue prime parole in azzurro che arriveranno nel pomeriggio, a partire dalle 18.00.