Gabbiadini, addio al Napoli sempre più vicino: ipotesi Premier o Bundesliga

Il futuro di Manolo Gabbiadini è sempre più lontano dal Napoli. L'agente dell'attaccante azzurro, Silvio Pagliari, ha rilasciato al riguardo alcune importanti dichiarazioni a Radio Onda Libera: "Per Gabbiadini sistemiamo tutto al massimo la prossima settimana. Ormai la decisione è stata presa d'accordo con il Napoli. Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Andrà in uno dei due campionati. Ha forza, potenza, tecnica: può stare benissimo in entrambi i contesti".

Per l'attaccante azzurro le destinazioni più probabili sono al momento il Wolfsburg e gli inglesi di Southampton e Leicester.